Un cane è stato fermato dalla polizia mentre era alla guida di una mini Mercedes

La polizia di un quartiere di West Heidelberg di Victoria, in Australia, ha avuto un compito molto particolare da svolgere alcuni giorni fa. Era stato infatti avvistato un cane mentre guidava una mini Mercedes-Benz giocattolo a bordo della carreggiata.

Stando a quanto riportato dal quotidiano Herald Sun, l'ispettore Lynda Giblett ha fatto lo strano avvistamento di un quadrupede al volante e ha deciso di investigare. Una volta fermatasti la donna ha scoperto che il cane, che si chiama Buddy, veniva semplicemente trasportato, poiché la Mercedes era in realtà radiocomandata da un ragazzino appostato pochi metri più in là.

Buddy è un animale piuttosto anziano avendo 15 anni. La sua veneranda età gli ha portato problemi sia alla vista che all'udito, e il suo padroncino ama portarlo fuori per una boccata d'aria. "Non credevamo ai nostri occhi. Ovviamente dovevamo fermarci a dare un'occhiata. E questo ci ha di certo cambiato la giornata." Queste la parole di Giblett in seguito al raro intervento.

A ogni modo, nonostante Buddy non avesse una regolare patente di guida, non è stato valutato come un pericolo alla comunità, e continua a scorrazzare liberamente per la cittadina australiana.

A proposito di animali domestici e automobili, le Tesla dallo scorso anno hanno a disposizione una modalità chiamata Dog Mode, la quale permette alla vettura di regolare autonomamente la temperatura dell'abitacolo per evitare sbalzi di temperatura negli inverni rigidi o sotto il sole di una rovente estate. Tra l'altro la funzione ha salvato un automobilista dalla condanna.