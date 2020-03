Cancellato l'evento di presentazione dell'atteso Ford Bronco

Il coronavirus, come ci si aspettava, miete una nuova vittima. È saltato l'evento di presentazione dell'atteso nuovo Ford Bronco, iconico fuoristrada che ritorna nel listino dell'ovale blu dopo un'assenza che va avanti da oltre 20 anni. Per il momento sembra esclusa una presentazione "virtuale" come quelle fatte al posto del Salone di Ginevra.

Una scelta, quest'ultima, piuttosto comprensibile. Ricordiamo che il Ford Bronco sarà uno dei veicoli di punta del produttore durante il 2021/2022 e che da questo veicolo ci si aspetta molto in termini di vendite. È evidente che Ford preferisce ritardare la presentazione ad un momento in cui sarà possibile farla con tutti i crismi.

Ford ha confermato al magazine Roadshow che l'evento di presentazione del 2021 Ford Bronco, che molto probabilmente sarà chiamato Ford Bronco Sport, è stato cancellato. Sarà rinviato in un secondo momento.

Il fuoristrada doveva essere presentato la prossima settimana. Ricordiamo che oltre al modello a 4 porte Ford Bronco Sport sarà presentato più avanti anche un modello compatto a due porte. A questo punto non è da escludere che l'ovale blu decida di presentare i due modelli durante un unico evento stampa.

Non disperatevi, del Ford Bronco conosciamo già una miriade di dettagli. Un leak degli sorsi giorni ha completamente spoilerato quello che si ritiene essere il design finale sia del Bronco Sport che del Bronco Baby.