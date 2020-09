In Canada si viaggia a 1.000 km/h con i treni Hyperloop

Mentre in buona parte della nostra penisola manca ancora l'Alta Velocità, che permette ai treni di viaggiare fino a 300 km/h, in Canada pensano a viaggiare in Hyperloop a più di 1.000 km/h. Sembra fantascienza e invece è tutto reale e sarà creato dall'azienda TransPod.

La compagnia ha firmato un MoU, un "memorandum of understanding", un memorandum d'intesa per dirlo in italiano, per realizzare un circuito Hyperloop ad Alberta, in Canada, che a oltre 1.000 km/h di velocità massima collegherà diverse città. Il progetto impiegherà circa 38.000 operai in 10 anni di lavoro, andando così a creare nuove opportunità nella zona di Alberta. Hyperloop mira inoltre a ridurre le emissioni di CO2 di 300.000 tonnellate l'anno. Ma quali saranno le tappe fondamentali del progetto?

Dal 2020 al 2022 verrà fatto uno studio di fattibilità, sempre dal 2020 e fino al 2024 ci sarà una fase di ricerca e sviluppo, mentre dal 2022 al 2027 si effettueranno test di costruzione e di velocità. La costruzione della linea Hyperloop vera e propria, che collegherà Edmonton e Calgary, inizierà nel 2025. Ma cosa si intende esattamente con la parola Hyperloop, un sistema a cui anche Elon Musk è interessato?

Semplificando all'estremo, parliamo di un sistema composto da tubi a bassa pressione che permette di viaggiare senza attrito a terra e senza resistenza dell'aria, un tipo di spostamento velocissimo, molto ecologico e a bassissimo impatto energetico, insomma una vittoria a 360 gradi. Chissà se in Italia avremo mai un sistema simile, con il quale andare da Milano a Reggio Calabria (e non solo da Milano a Malpensa...) in poco più di un'ora, un sogno a occhi aperti.