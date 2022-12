Canada, dal 2026 il 20% delle auto prodotte dovrà essere elettrico

Il Canada ha introdotto un regolamento che mira ad aumentare la produzione e la circolazione di veicoli elettrici sul suolo nazionale. In base a quanto proposto, le case automobilistiche e gli importatori dovranno raggiungere un ambizioso obiettivo a partire dal 2026.

Nel dettaglio, almeno il 20 per cento dei veicoli in vendita dovrà essere ZEV, ovvero veicoli totalmente elettrici a emissioni zero. Una percentuale che poi tenderà a crescere con il passare degli anni, arrivando fino al 60% entro il 2030, per poi toccare quota 100% dal 2035, la deadline fissata anche nell'Unione Europea per lo stop alla produzione di veicoli a combustione. Secondo il governo canadese, con questo regolamento si riuscirà a raggiungere l'obiettivo di zero emissioni entro il 2050, quindi nel giro di poco più di 25 anni.

Stando a quanto fatto sapere dall'esecutivo canadese, presentando il nuovo regolamento: "Le nuove normative seguono un approccio che consente un transizione graduale e ordinata verso un futuro al 100% a zero emissioni”. Il governo del Canada, essendo la sua una nazione a clima prevalentemente freddo, ha voluto rassicurare circa l'autonomia ridotta dei veicoli elettrici proprio durante le stagioni più rigide, portando l'esempio della Norvegia, dove più del 70% delle auto nuove sono veicoli a emissioni zero. In ogni caso, dopo il 2035 i veicoli a benzina e diesel potranno essere ancora guidati nonché acquistati e venduti, ma la tendenza è quella di un futuro totalmente green.

La norma non dovrebbe trovare difficoltà a essere applicata nella vita reale visto che la tendenza del Canada, dove è stato realizzato anche un motore idrogeno-gasolio, è andare verso l'elettrico. Nel 2019 solo il 2,9% delle nuove immatricolazioni erano ZEV, dato cresciuto a 3,5% nel 2020, quindi al 5,2% nel 2021 e nella prima metà del 2022 al 7,2%.

Il governo canadese ha aggiunto che fra gli obiettivi della nuova norma vi è anche quello di "allineare i suoi regolamenti sui veicoli leggeri ai più severi standard di prestazione in Nord America dopo il 2025, sia a livello federale che statale degli Stati Uniti”, politiche che saranno quindi compatibili con il "settore automobilistico nordamericano, in modo che i veicoli possano essere fabbricati e venduti in entrambi i Paesi". Di pari passo con tale “rivoluzione”, il Canada si è impegnato a investire nelle stazioni di ricarica, con l'obiettivo di realizzarne 85.000 entro il 2027. La tendenza mondiale sembra quindi quella di puntare sul green, nonostante in Germania si preveda un tonfo dell'elettrico nel 2024.