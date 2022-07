Alcuni campioni di vernice e rivestimenti Ferrari sono stati venduti ad una cifra folle

Il marchio Ferrari è diventato un punto di riferimento a livello globale e non soltanto per il mondo automobilistico. Il suo trionfo è dovuto ai suoi modelli che hanno lasciato il segno nella storia assieme alle innumerevoli partecipazioni e vittorie nelle più svariate competizioni del pianeta, e per questo Ferrari è il sogno di ogni collezionista.

E con Ferrari intendiamo tutto ciò che porta il suo marchio, non soltanto le automobili. Mettiamo quindi da parte gli esemplari da collezione più rari come la Ferrari 250 GTO venduta per 41,6 milioni di euro, e pensiamo invece a qualcosa di apparentemente meno importante ma comunque ricercato dagli amanti del brand.

Ad esempio i campioni che utilizzano le concessionarie per mostrare le opzioni disponibili ai propri clienti. Ebbene, su è stata venduta una ricca collezione di campioni di vernice e rivestimenti di modelli Ferrari che vanno dagli anni ’60 agli anni ’90.

In particolare ci sono esempi di tinte carrozzeria, diversi pellami, tessuti e moquette, con i primi che mostrano le varie colorazioni disponibili per un determinato modello con tanto di nome della tinta. I pellami hanno diverse colorazioni e le relative tonalità, e non manca anche un piccolo libretto dei colori con scritto Carrozzeria Scaglietti.

Degno di nota anche il portachiavi Ferrari creato dallo stabilimento artistico A.E. Lorioli Milano, e una placca in ottone che riporta la scritta “Chinetti International Motors, Greenwich, Connecticut”, che potrebbe essere il rivenditore da cui proviene tutta questa collezione di cimeli. E per chi non lo sapesse, Luigi Chinetti è stato il primo agente di Enzo Ferrari negli Stati Uniti, che diede vita alla prima concessionaria del cavallino rampante oltreoceano.

Ma quanto può valere tutto questo? Ebbene, la ricca collezione di cimeli è stata venduta il 9 luglio scorso presso Bring A Trailer, ad un prezzo di 16.900 dollari. E a proposito di raccolte, guardate la collezione di BMW M3 E92 di quest’uomo: sono tutte edizioni speciali dello stesso modello.