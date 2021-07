Siamo campioni d'Europa! Le case automobilistiche si congratulano con l'Italia

Siamo campioni d'Europa! L'Italia ha sbancato Wembley riprendendosi dopo una doccia gelata arrivata al secondo minuto, mostrando un calcio più propositivo dei padroni di casa e risultando più fredda nella lotteria dei rigori.

Oltre a milioni di italiani, alla festa si sono aggiunte anche molte case automobilistiche, che hanno omaggiato su Twitter l'impresa del gruppo allenato da Roberto Mancini. Partiamo da Alfa Romeo, che ha postato tre Giulia a comporre il tricolore, commentando “Complimenti azzurri, #ProudlyItalian”. Restando in orbita Stellantis, troviamo Fiat, top partner della nazionale, che si è lasciata andare ad una dedica meno telegrafica: “Ora lo possiamo gridare forte, ‘It’s coming Rome’. Il grande calcio si tinge di azzurro a Wembley. Grazie per tutto il percorso, è stato un viaggio indimenticabile.”. Il testo è supportato da una splendida grafica - da noi scelta per la copertina della notizia - raffigurante la nuova Fiat 500 Elettrica.

La Scuderia Ferrari ha postato una foto della premiazione con la didascalia “Campioni d’Europa! Bravi Azzurri!!!”. Una bella rivincita nei confronti di Mercedes F1, che goliardicamente aveva attaccato degli adesivi "It's coming home" sui camion Ferrari a Goodwood. Citando uno storico CT della nazionale: non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Alpha Tauri, scuderia di Faenza, si spinge oltre creando un meme sulla base di una buffa foto dei suoi due piloti, scrivendo successivamente “Scusate, non abbiamo resistito”.

Partecipano alla festa anche Maserati e Lamborghini, rispettivamente con una MC20 - presentata ufficialmente lo scorso settembre - e una Aventador S Roadster, entrambe azzurrissime. Dando un'occhiata al mondo delle due ruote segnaliamo le congratulazioni di Ducati, accompagnate dalla foto della splendida Ducati 1299 Panigale R Final Edition.