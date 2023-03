Un campionato di arti marziali dentro l'abitacolo di un'auto: ecco il Car Jitsu

Vi ricordate quando da piccoli, un giocattolo o la semplice scelta della canzone da ascoltare in auto diventavano motivo di litigi con i vostri fratelli o amici? Ebbene, le “zuffe” all’interno dell’abitacolo adesso hanno un campionato ad esse dedicato che unisce i così il mondo dei motori e il jiu-jitsu.

Non chiedeteci il perché di una tale disciplina, dopotutto il mondo è bello perché è vario, e perché ci sono ancora cosa che riescono a lasciarci a bocca aperta, seppur strane. Il Car Jitsu si basa dunque sull’arte marziale brasiliana praticata però nello spazio stretto e angusto dell’abitacolo di un’automobile.

Questa strana variazione sul tema della disciplina è nata nel 2020, quando il russo Vik Mikheev, combattente di jiu-jitsu e cintura nera di judo, ha pubblicato sul proprio canale YouTube tantissimi incontri di questo tipo che in breve tempo hanno attirato un sacco di estimatori e curiosi, al punto che in Russia hanno organizzato un campionato dedicato.

Successivamente è nata un’organizzazione anche negli Stati Uniti, che adesso organizza il Car Jitsu Championship, ospitando gli incontri all’interno dell’abitacolo di una Toyota Prius. Lo spazio è stretto, ma i combattenti possono avvalersi delle cinture di sicurezza e dei sedili reclinabili per sorprendere o immobilizzare l’avversario.

Indubbiamente siamo di fronte ad uno sport che definire di nicchia è dir poco, ma come affermano diversi seguaci della disciplina, offre un buono spunto per imparare alcune tecniche di difesa qualora si fosse aggrediti a bordo della propria vettura (a proposito, date un’occhiata al video di questo portavalori aggredito con armi da fuoco). Che piaccia o meno, non si può negare che il Car Jitsu sia una disciplina alquanto originale, ma adesso saremmo curiosi di vedere una “Royal Rumble” all’interno di un pullman.

