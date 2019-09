Il camper ultra-lussuoso Performance ha un garage per la Porsche

Torniamo ad esplorare il mondo dei camper ultra-lussuosi, con questa chicca pazzesca di Volkner Mobil. Il produttore tedesco ha presentato una nuova versione del suo camper Performance, che questa volta ha anche un vero e proprio garage per custodire una Porsche 911.

Sono tre i modelli proposti: il Performance 11 m, il Performance 12 m, e quindi il Performance S. Il prezzo? Si parte da 1.100.000 euro, per arrivare ad 1.500.000 euro per il modello più lussuoso. Il telaio motore è preso direttamente in prestito da Volvo Bus o dalla Mercedes, a seconda del modello.

La pancia di questo Hypercamper può custodire al suo interno duna macchina. Il Performance si parcheggia agevolmente nell'area di sosta per camper, e a questo punto si può dispiegare una Porsche 911 per non rinunciare all'adrenalina anche quando si viaggia in camper.

Nei modelli precedenti il camper Performance poteva ospitare nel suo garage interno un'auto delle dimensioni comprese tra una Smart ForTwo e una Mini. Ora la versione XL del box auto non pone più limiti.

Gli interni dei camper sono altamente personalizzabili, e tra gli optional troviamo il riscaldamento e clima completamente automatizzati e gestiti da Brain Pilot, un sistema fotovoltaico. C'è davvero tutto, l'unica pecca che è che l'auto —a prescindere che si opti per una Smart o una 911— è venduta a parte.

Se preferite il mondo delle roulotte vale comunque la penda dare un occhio all'altrettanto lussuoso Bowlus Road Chief Endless Highways.