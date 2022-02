Ecco il camper più lussuoso e costoso del mondo: è una suite 5 Stelle su ruote

Anche quest'anno le porte della primavera si avvicinano, e poi arrivare in estate è un gioco da ragazzi. È bene iniziarsi a preparare per le vacanze, e questa volta vi diamo un suggerimento non-plus-ultra: i vostri viaggi non saranno più gli stessi a bordo dell'EleMMent Palazzo Superior.

Parliamo di un mostruoso camper extra lusso, anche se chiamarlo camper è forse riduttivo. Una suite su ruote che gli stessi creatori, alla Marchi Mobile, definiscono "la casa mobile più lussuosa del mondo". Spinto da un motore Volvo a 6 cilindri fino a 600 CV di potenza e cambio automatico, è lungo la bellezza di 13,70 metri (12 metri nella variante europea), è alto 4 metri oppure 6 metri con il ponte del tetto aperto, è largo 2,55 metri - una larghezza che può arrivare a 5 metri quando aperto.

Il living space arriva a 68 metri quadrati, è dunque più grande di moltissimi monolocali e bilocali che si trovano nelle grandi città. Il materiale principale di costruzione è la fibra di carbonio, elemento che poi farà ulteriormente salire il prezzo finale, abbiamo anche porte attivate elettricamente, console con schermi TFT, un cruscotto ispirato al mondo dell'aviazione, 800 litri di serbatoio acqua potabile, 800 litri di acqua di servizio e 250 litri di serbatoio per il bagno.

All'interno abbiamo una Lounge Area, una cucina attrezzata con frigo, freezer con dispenser del ghiaccio, piano cottura con cappa aspirante, e ancora un bagno, una camera da letto con all'interno un king-size realizzato dai produttori che forniscono i letti alla casa reale inglese, una SPA, tutti i comfort multimediali immaginabili (comprese due TV LED da 42 pollici, il satellite e due sistemi audio di Steinway & Lyngdorf), una Sky Lounge. Arriviamo così al dettaglio che più stavate aspettando: l'EleMMent Palazzo Superior ha un prezzo di 3 milioni di dollari, 2,68 milioni di dollari. Per saperne di più vi rimandiamo alla scheda tecnica completa dell'EleMMent Palazzo Superior. Da un prodotto gigantesco a uno minuscolo: guardate questo piccolo camper giapponese ha interni inimmaginabili.