Questo camper Chevrolet ha un teschio lanciafiamme sul paraurti, è puro terrore

Di automobili storiche ne conosciamo molte e, mentre si attende il ritorno della DeLorean in formato elettrico, negli Stati Uniti è apparso all’asta un camper Chevrolet C20 Longhorn del 1968 con un teschio lanciafiamme sul paraurti: per quanto gli interni siano perfetti, l’attrazione principale è proprio un’altra!

Come potete vedere dalle immagini in copertina e in calce alla notizia, questo camper d’epoca in vendita su Bring A Trailer non è altro che un pickup con l’alloggio montato sopra: gli interni del veicolo e del camper stesso sono un vero e proprio tuffo negli anni Sessanta, come anche le specifiche stesse che includono un motore V8, freni a tamburo per ogni ruota, cambio manuale a quattro marce e leva del cambio particolarmente lunga, mentre il duo bianco-verde acquamarina fanno certamente la loro figura.

La pagina dell’asta include anche una moltitudine di immagini a dimostrare l’ottimo stato del Chevrolet e del camper, completamente restaurati proprio in vista della vendita. Ciò che sorprende è però il teschio lanciafiamme, ovviamente illegale per l’utilizzo su strada in quanto perfettamente funzionante. Il video allegato alla notizia lo mostra in funzione e, tra gli occhi illuminati e la fiamma generata, non si può dire che non incuta molto timore. C’è comunque chi si è dimostrato particolarmente interessato all’acquisto e agguerrito nell’asta, la quale dovrebbe concludersi il 4 marzo prossimo. Chissà chi lo acquisterà!

A proposito di Chevrolet, sappiate che le prime gomme Michelin senza aria potrebbero arrivare sul Chevrolet Bolt.