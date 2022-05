Il camper di Barbie esiste davvero: è lungo 9 metri ed è pieno di comfort

Chi è cresciuto negli anni '90 ricorderà sicuramente il mitico camper di Barbie, uno dei giocattoli più desiderati dalle bambine dell'epoca, presenza fissa fra le pubblicità del pomeriggio fra un programma per ragazzi e l'altro. Ebbene oggi quel camper esiste davvero, a grandezza naturale, e può accompagnarvi in mille avventure all'aperto.

Non è però un mezzo che si può acquistare, sopratutto non è un veicolo di serie, si tratta più che altro di un modello one-off che il marchio Barbie ha messo in palio in un concorso, realizzato in collaborazione con il servizio di noleggio camper RVShare and Camp. Si tratta di una società che noleggia camper a famiglie, principalmente, e ha 8 centri negli Stati Uniti.

Il concorso regalerà a una sola famiglia la possibilità di vivere l'autentica esperienza del camper di Barbie, che al momento si trova presso il Bonelli Bluffs RV Resort and Campground, appena fuori Los Angeles. Il camper inoltre offre qualsiasi comfort, al di là dello scintillante colore rosa-fucsia che caratterizza praticamene qualsiasi superficie, anche di molti accessori interni.

Lungo 9 metri, il camper di Barbie life-sized può ospitare un'intera famiglia e offre una cucina attrezzata con piano cottura, lavandino e frigorifero, All'interno ci sono inoltre tutte le stoviglie e gli articoli da bagno che ci aspetteremmo da un camper di alta fascia. Il vincitore del concorso inoltre riceverà diverso merchandising di Barbie, una tenda pop-up e persino una carta regalo VISA con sopra 500 dollari da spendere.



Se vi piace l'universo di Barbie, guardate questa auto di Barbie a grandezza naturale su base Fiat 500.