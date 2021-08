In campeggio con la Hyundai Ioniq 5: la EV è un grande Power Bank

Al di là del suo design, che può piacere o meno, la nuova Hyundai Ioniq 5 elettrica porta con sé alcune novità che la concorrenza non ha ancora proposto. Non parliamo della ricarica ultra veloce a 350 kW e 800 V, già vista a bordo della Porsche Taycan, ma di una feature più pratica e divertente: una presa di corrente multiuso.

Di questo dettaglio vi abbiamo già parlato nell’articolo di first look della vettura, quando l’abbiamo analizzata da vicino per la prima volta. Grazie a un adattatore, è possibile connettere alla Ioniq 5 praticamente qualsiasi cosa: si può ricaricare la bici elettrica, il proprio monopattino elettrico, un frigorifero portatile da pic-nic, si può però addirittura pensare di alimentare una piccola area di campeggio.

Proprio questa è stata l’idea balenata in mente al nostro amico Matteo Valenza, che su YouTube ha appena pubblicato un video esperienziale della Ioniq 5 utilizzata come alimentatore da campeggio. Per scoprire se è davvero possibile campeggiare grazie alla Ioniq 5 e alla sua presa di corrente, alla quale è possibile collegare qualsiasi cosa abbia un attacco Schuko, vi basta mandare in play il divertente video di Matteo, per saperne di più sulla vettura invece vi rimandiamo anche al nostro test drive.