Camionista non si accorge della VW Polo davanti a sé e la travolge spingendola per metri

A quanto pare è una settimana pesante per le Volkswagen Polo del web. Proprio ieri vi abbiamo mostrato la sfortunata Polo rimasta schiacciata da un masso caduto da una scarpata, e oggi assistiamo invece ad un inspiegabile incidente tra un camion e la compatta tedesca, che è stata trascinata per vari metri senza che l’autista se ne accorgesse.

Nel video apparso su Reddit non si capisce come possa essere successo un incidente del genere, ma quello che vediamo è piuttosto bizzarro: un camionista procede senza indugio sull’autostrada, nonostante di fronte al camion ci sia una Volkswagen Polo bianca messa di traverso e completamente intrappolata sotto la spinta del bilico che non accenna minimamente a fermarsi né tantomeno a rallentare.

Quello che lascia ancor più di stucco è la completa noncuranza dell’autista del camion, che non sembra essersi accorto dell’accaduto, nonostante lo stridio di gomme proveniente dalla compatta tedesca in balia degli eventi. Gli autori del video hanno iniziato ad urlare e fare cenni all’autista per intimarlo a fermarsi prima che la situazione degenerasse, e dopo numerose imprecazioni e richiami il messaggio è arrivato a destinazione, e l’autista ha rallentato per poi fermare la sua corsa sulla corsia d’emergenza.

Parrebbe che nessuno si sia fatto male, viste le condizioni dell’auto tedesca, ma possiamo solo immaginare come potesse sentirsi il conducente che è stato trascinato per metri. E a proposito di incidenti dalla dinamica improbabile, questa Honda Civic Type R si è spezzata in due dopo aver urtato contro un palo.