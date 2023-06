Camionista infuriato distrugge Ferrari GTC4Lusso del suo capo

Vi ricordate la Ferrari F8 Tributo distrutta da un carrellista? Bhe, c'è chi ha fatto decisamente peggio. Un camionista ha infatti ben pensato di passare sopra, volontariamente, alla Ferrari GTC4Lusso del proprio capo.

A riportare la vicenda, divenuta virale, sono stati i colleghi di Carscoops, che hanno raccontato alcuni particolari di questo incidente a dir poco assurdo, forse peggio del famoso scontro di Milano fra la polizia locale e una Ferrari durante un inseguimento.

L'episodio in oggetto è avvenuto presso un'azienda di Chicago ed ha come protagonista un camionista decisamente arrabbiato. Secondo quanto emerso pare che lo stesso abbia iniziato a lavorare presso una società di trasporti solo quattro giorni prima dell'incidente, un periodo di prova al termine del quale non è stato ritenuto idoneo.

Ma perchè questa rabbia? Secondo quanto svelato da una fonte, rimasta volutamente anonima, il camionista "era principalmente arrabbiato perchè non aveva potuto guidare un camion del 2020. Gli era stato dato un camion del 2019 e secondo lo stesso non andava bene". Nonostante il ben servito, dato assolutamente “in modo civile senza litigi o parole accese", il lavoratore non voleva andarsene dalla ditta fino a che, ad un certo punto, ha chiesta se la Ferrari parcheggiata fosse del capo della società.

A quel punto il camionista avrebbe risposto al datore di lavoro: “Ora vedrai cosa succede quando mi fo*ti". Ciò che è accaduto in seguito è noto: “Ha iniziato a correre verso un camion – racconta ancora la fonte - è saltato dentro e ha iniziato a girare le ruote come un matto. Il proprietario gli è corso dietro, ha cercato di fermarlo e lui gli ha chiuso la portiera in mano, facendolo quasi cadere sotto il camion. Poi è andato a sbattere contro la Ferrari una prima volta, si è fermato e poi ha proseguito finché non ci è salito sopra con il camion”.

Il proprietario dell'auto ha chiamato la polizia e nel giro di pochi minuti gli agenti del Chicago PD sono intervenuti arrestando l'uomo. Che vicenda assurda.