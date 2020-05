Camionista infuriato disintegra la Ferrari del capo con un enorme camion

Incredibile quanto accaduto in un tempo imprecisato a Chicago, nell'Illinois. Un camionista non poco infuriato ha deciso di farla pagare al proprio capo mettendosi alla guida di un veicolo enorme e disintegrandogli la sua costosissima Ferrari GTC4Lusso. Ci piange il cuore.

La notizia è impazzata sui social a partire dalla notte scorsa, ma i dettagli al riguardo sono ben pochi. Non sono chiare infatti le circostanza che hanno portato a un tale episodio, e non si conoscono neanche le identità delle persone coinvolte nell'assurdo "incidente" volontario. Nel frattempo però un certo numero di camionisti dell'Illinois ha cominciato a postare sui social media alcune, seppur scarse, informazioni.

A quanto pare il responsabile del disastro si sarebbe trovato in grosso disaccordo col suo datore di lavoro, e in modo impulsivo avrebbe deciso di sfasciargli la macchina tramite un enorme camion. Purtroppo la conseguenza è che a molti appassionati di auto non ha fatto piacere quanto visto, perché a pagare il conto è stata una povera ma sempre meravigliosa Ferrari GTC4Lusso.

Da quello che sappiamo l'immagine in fondo alla pagina, pubblicata da poco su Facebook, risalirebbe ad alcune settimane or sono, e al momento non siamo in grado di risalire al giorno preciso dell'avvenimento. Possiamo dirvi però, preannunciandovi di prendere tutto con le pinze in quanto niente è ancora stato verificato, che al camionista sarebbe stato promesso un nuovo TIR e quindi, una volta che alcuni giorni dopo la promessa sia stata infranta dal capo, l'azione è scattata in automatico.

"Al conducente è stato promesso un camion del 2020, ma non produceva abbastanza per guadagnarselo, e quindi gli è stato negato. Alla fine si è infuriato e ha schiantato il TIR contro la macchina del titolare in preda alla rabbia." Queste parole sono state scritte da Cordoba Beto, un camionista che su Facebook ha postato materiale tramite United Truckers.

Comunque sia andata il proprietario di quella Ferrari ha visto distrutta una supercar fantastica dal valore compreso tra i 200.000 e i 250.000 euro, e noi non vorremmo affatto ritrovarci nei suoi panni in questo momento.

A proposito di eventi particolari vorremmo rimandarvi a una improbabile storia avvenuta qualche giorno fa in Ohio. Un bambino di cinque anni, dopo aver litigato con la propria madre, ha deciso di prendere le chiavi della macchina e andare a comprarsi una Lamborghini. Pochi minuti dopo è stato fermato dalla polizia su un'autostrada, e in seguito il proprietario di una Lambo ha deciso di accontentare il piccolo in un modo fantastico.