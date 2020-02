Camionista crea il più grande barbecue su ruote al mondo: il video

A chi non piace ritrovarsi con degli amici per una calorosa e ospitale grigliata? Negli Stati Uniti specialmente, è un'occasione per riunire grosse famiglie e gruppi numerosi di amici per godersi una giornata in allegria, ma un camionista ha deciso di fare di più.

Il canale YouTube Barcroft Cars ha infatti pubblicato un altro episodio di "Ridiculous Rides", il quale vede costruita una gigantesca griglia su ruote lunga ben 23 metri. L'autore è Terry Folsom, un uomo che da decenni è nell'industria dei trasporti.

L'abitacolo è probabilmente l'unica parte lasciata intonsa, mentre è tutto quello che vi si trova dietro a destare la nostra attenzione. Cuocere la carne e vederla fumare sulla griglia è una delle più grandi passioni del camionista texano, quindi questa operazione è stata quasi una scelta automatica per lui. Dopo le modifiche il rimorchio pesa più di 36 tonnellate e può cuocere dalle 3,5 alle 5,5 tonnellate di carne contemporaneamente.

Nel video si può notare Terry e la sua famiglia intenti, con l'aiuto di qualche chef, a sfamare alcuni abitanti del posto richiamati immediatamente dall'odore. Ci vogliono però almeno due ore e mezzo per riscaldare bene il tutto in modo tale da cuocere la carne, e per organizzare il tutto è necessario disporre di molta pazienza, ma tutto sommato è un'idea veramente fantastica, a patto di non esagerare con la le quantità di cibo.

