Camionista aggredisce una vettura e minaccia i passeggeri con un martello

I casi di furia stradale non sono così rari, e molto spesso portano a dinamiche davvero pericolosissime, le quali possono arrivare a mettere a repentaglio l'incolumità degli altri utenti della strada.

Il caso del video in alto e della clip visibile in fondo alla pagina ha come protagonista il conducente di un camion sulla Interstatale 95 del Maryland. L'uomo ha provato in tutti i modi a mandare fuori strada un'autovettura e, non contento, ha accostato per minacciare i passeggeri con un martello.

Il video, registrato tramite la dashcam di una vettura, inizia mostrando l'autoarticolato mentre si avvicina con una manovra azzardata dalla corsia destra, spingendo l'automobilista a spostarsi verso sinistra e ad accelerare per non essere investito. Appena un minuto dopo il camion compare dalla sinistra per spingere nuovamente la macchina verso il bordo della strada, e in questo frangente il disastro è stato evitato per un pelo.



Il contesto di quanto accaduto al quarto minuto ci viene portato da un post Reddit, dove la vittima dell'aggressione ha fatto sapere di aver provato ad accostare per contattare il 911 ma, non appena il camionista si è accorto del gesto, lo ha imitato parcheggiando il TIR pochi metri più avanti. La parte scioccante si verifica al minuto 4:28, quando l'uomo a bordo del grosso mezzo esce dal veicolo armato di martello e di cattive intenzioni per dirigersi verso l'auto in sosta. Per fortuna il camionista si è fermato ed è tornato indietro non appena ha sentito il conducente mettersi in contatto con la polizia.



Nella sezione commenti del post in molti hanno ipotizzato che debba esserci stata una provocazione antecedente alle registrazioni ma, anche se fosse vero, questo non giustifica il comportamento aggressivo, né la minaccia con tanto di arma contundente.



