Camion Tesla Semi trasformato in uno studio musicale su ruote dal DJ Dedmau5

Deadmau5, per chi non lo conoscesse, è un DJ e produttore musicale e, come potete vedere dal suo post su Twitter riportato in calce, ha intenzione di utilizzare un Tesla Semi per trasformarlo in uno studio musicale mobile per il suo tour del 2021.

Tesla aveva intenzione di lanciare sul mercato il veicolo nel 2017, e i modelli che stavano per entrare in produzione rientravano nei camion di classe 8, per un carico massimo di 36 tonnellate. Le versioni da proporre erano due, la prima sarebbe dovuta costare 150.000 dollari per un'autonomia di 480 km, mentre per la seconda avresti dovuto sborsarne 180.000 di dollari, ma l'autonomia sarebbe arrivata a 800 km.

L'obiettivo di Elon Musk è quello di rivoluzionare il mondo dei trasporti su gomma promettendo, con l'acquisto di un Tesla Semi, un risparmio di oltre 200.000 dollari in carburante in un periodo di due anni. In pratica questo camion elettrico si ripagherebbe da solo in breve tempo, con un costo al chilometro di soli 0,80 dollari. Si tratta di numeri che sono in grado di far gola a molti, ma alcuni hanno altre idee per la testa.

Uno di questi è proprio Deadmau5, che ha ben ispezionato il veicolo prima di prendere la sua decisione definitiva. Il DJ è un cliente di Tesla dal 2015 e ritiene fermamente di dover fare un tour musicale totalmente elettrico. Il Tesla Semi non è ancora arrivato sul mercato, però. Il suo lancio effettivo sarebbe dovuto avvenire entro la fine dell'anno corrente, ma evidentemente ci sono stati alcuni problemi o modifiche al progetto.

Probabilmente però si tratta di buone notizie, poiché lo stesso Elon Musk ha dichiarato che si sono aperte nuove strade percorribili in fase di pre-produzione, e il Tesla Semi in versione definitiva potrebbe sfiorare i 1.000 km di autonomia per singola carica.

Per concludere, sperando che il camion elettrico esca in tempo per il tour di Deadmau5, anche Pepsi nutre grossa fiducia verso il Tesla Semi, pertanto ben prima della sua uscita ne ha già ordinati 15 esemplari.