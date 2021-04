Il primo camion della storia è datato 1896, ce lo ricorda Mercedes-Benz

Essere i primi ad aver compiuto qualcosa è un vanto incomparabile in campo automobilistico. Sappiamo chi ha brevettato il primo motore a pistoni (Eugenio Barsanti e Felice Matteucci, 1858), chi ha costruito la prima automobile (Benz & Cie, 1886), ma di chi è il primo camion? Mercedes-Benz è lieta di rispondere a questa domanda.

La casa della stella a tre punte ha diffuso un nuovo comunicato stampa in cui ribadisce un interessante fatto storico: Gottlieb Daimler realizzò nel 1896 il primo camion della storia dell'umanità. Definirlo camion, secondo i canoni moderni, è senza dubbio forzato: il veicolo appare come un carro motorizzato. La potenza giungeva alle ruote posteriori grazie ad un motore bicilindrico da 1,06 litri dalla potenza di 4 CV circa. Le strane molle che lo proteggono sono lì per evitare vibrazioni troppo forti. A giudicare dalle ruote in ferro gli scossoni erano assicurati e le sospensioni a balestra avevano l'arduo compito di smorzarli. La seduta dell'autista è sull'avantreno, mentre il propulsore è posizionato dietro. Mercedes-Benz ha anche dichiarato il consumo di carburante: 6 litri ogni 100 chilometri.

Nel 1898 Daimler e Wilhelm Maybach costruirono una versione aggiornata del camion, contraddistinta dal motore posto nella parte anteriore. Gli aggiornamenti comprendevano un anteriore rivisto, con un design che lo differenziava dal carro sul quale era basato. Poco dopo giunse una versione con motore maggiorato da 2,2 litri, dotata di un sistema di raffreddamento inedito e di un sistema di accensione Bosch.

Mercedes-Benz è proiettata verso il futuro - con auto elettriche rivoluzionarie come la EQS - ma non dimentica mai il suo ricco passato. Il camion di Daimler del 1896 ha gettato le basi verso una nuova categoria di veicoli, oggi rappresentata anche dal Mercedes-Benz eEconic.