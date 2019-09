Un camion si ribalta lanciando 216.000 dadi da gioco per strada: "abbiamo fatto record"

La scorsa settimana un camion si è ribaltato nei pressi di Atlanta, negli States. Trasportava diversi dadi che sarebbero finiti nei giochi da tavola della Trivium Studios. Metà di questi, oltre 200.000 dadi, sono finiti rovesciati a terra. "Beh, almeno abbiamo fatto il record non ufficiale di dadi lanciati simultaneamente".

L'azienda vittima di questa sventura, evidentemente, ha preferito scegliere l'arma dell'ironia per commentare l'episodio. Anche se ovviamente si tratta di un danno economico non indifferente. Curiosamente l'incidente è accaduto di venerdì 13. Auch.

La Trivium Studios ha rincarato la dose, rivelando un'altra curiosità. "Il lancio di 216.000 dadi simultaneamente? È molto probabile che il risultato del lancio sia stato vicino a 756.000". Un'affermazione basata interamente sulla statistica, dato che il numero che ha più probabilità uscire quando si lanciano due dadi è 7.

Molto probabilmente si tratta del lancio involontario di dadi più grande della storia, anche se in assenza di una verifica da parte della Guinnes World Record non si può ovviamente parlare di un traguardo ufficiale.

La Atlanta HERO (Highway Emergency Response Operators) ha aiutato gli operatori del camion a salvare il salvabile, tirando su i dadi con l'aiuto di scoponi e secchielli.

Un video, che trovate in apertura, mostra la portata dell'incidente — dove per fortuna non si è fatto male nessuno.



A proposito di camion che fanno danni: la scorsa settimana un camioncino ha fatto un volo andando ad incastrarsi sul tetto di una casa, mentre un altro bestione si è incastrato per i vicoli del Queens distruggendo auto e idranti.