Camion dei pompieri si ribalta durante una dimostrazione: il video

Gli studenti di una scuola in Ungheria non aspettavano altro che assistere a una dimostrazione "di forza" da parte di un team di pompieri locali, lo spettacolo però è finito in modo alquanto ridicolo - fortunatamente senza grosse conseguenze.

Il video ci arriva dalla città di Vác, dove un camion dei pompieri si è ribaltato durante una dimostrazione. Dalle immagini si vede chiaramente come il veicolo - lanciato ad alta velocità - si sia piegato su due ruote in fase di sterzata. Il conducente ha provato ad allinearlo alla strada, il contraccolpo di sterzo ha però fatto rovesciare del tutto il mezzo su un fianco.

Non ingenti ma assolutamente visibili i danni al veicolo, con diverse ammaccature su un lato e il parabrezza completamente da sostituire; a bordo vi erano ben cinque pompieri, subito trasportati in ospedale con ferite minori, sono infatti tornati a casa nel pomeriggio. Attorno al luogo dell'incidente c'erano molti studenti e curiosi, nessuno però fortunatamente si è ferito.

Ora la polizia locale sta indagando sull'accaduto, con fari puntati sul conducente: l'uomo aveva probabilmente voglia di sorprendere i ragazzi spingendo sul gas più del dovuto, alla fine però ha solo dimostrato come l'alta velocità su un mezzo di quella altezza e stazza possa essere davvero pericolosa.