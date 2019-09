Ecco il primo camion pesante senza pilota, l'intelligenza artificiale penserà a tutto

E' di Scania il primo camion pesante totalmente automatizzato. E' ancora in fase di concept e si chiama AXL. La caratteristica peculiare è la totale assenza di cabina di pilotaggio, rimpiazzata da un processore tuttofare.

Contrariamente a quanto potreste pensare la propulsione non sarà affatto elettrica, bensì alimentata da biocarburanti rinnovabili, i quali attiveranno il motore a combustione interna presente all'anteriore. Scania fa parte del gruppo Volkswagen, e infatti a parlare è stato proprio un portavoce della casa automobilistica tedesca, che ha parlato di "come nuove e tradizionali tecnologie si combinano."

Lo Scania AXL funzionerà tramite telecamere, radar, lidar e ricevitori GPS, che gli permetteranno di muoversi nelle miniere e nei luoghi di estrazione come fosse nel suo habitat ideale. Infatti i test sono stati condotti soltanto in queste condizioni, mentre per l'ambito stradale e traffico condiviso bisognerà aspettare ancora un po', perché la tecnologia non è ancora abbastanza matura e nessun guidatore può prendere posto a bordo per monitorare la situazione.

"Lo sviluppo delle guida autonoma ha fatto passi da gigante negli ultimi anni. Non abbiamo ancora tutte le risposte, ma tramite concept come lo Scania AXL calchiamo terreni inesplorati e continuiamo imparare a grande velocità." Parole di Charles Erixon, leader del reparto Ricerca e Sviluppo in Scania.

Il gruppo VW è particolarmente proiettato verso il futuro. Lo conferma la messa in commercio della nuovissima Volkswagen ID.3 e il prossimo debutto del crossover ID.4, nondimeno la messa a disposizione del sistema ID.Charger, che permetterà la ricarica delle vetture ID a livello domestico.