Camion perde controllo a Beverly Hills, sfasciate rara Lamborghini Aventador e Bentley

Di incidenti ne abbiamo trattati diversi nelle ultime ore, come il Dodge Charger Hellcat in fiamme dopo qualche burnout. Nelle ultime ore, però, in rete ha fatto il giro del mondo la notizia di una Lamborghini Aventador e una Bentley distrutte da un furgone a Beverly Hills. Le dinamiche sono ancora poco note, ma i danni sono astronomici.

La società che ha pubblicato il filmato e coinvolta nell’incidente, Pepe's Towing Service, ha registrato un lungo video per illustrare agli spettatori internazionali la storia di questo scontro: a quanto pare, il camion in questione – completamente carico – avrebbe avuto un malfunzionamento imprevisto dei freni tale da portarlo direttamente contro la casa in questione a Beverly Hills.

Il risultato è evidente anche nel video: il furgone era incastrato tra la casa, la strada e le vetture in questione, tanto che la estrazione ha richiesto parecchio tempo per non recare ulteriori danni alle strutture adiacenti. Una volta rimosso, i danni si sono mostrati integralmente: la Lamborghini Aventador personalizzata, dal valore di oltre un milione di Dollari secondo le stime dell’anonimo proprietario, è completamente distrutta, mentre la Bentley Continental e una Mercedes-Maybach sono rimaste gravemente danneggiate; anche i danni recati alla casa non sono indifferenti.

