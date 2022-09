Camion perde oltre 150mila pomodori in autostrada: succede negli Stati Uniti

Dopo il caso del TIR carico di birra ribaltatosi in autostrada, torniamo ancora una volta negli Stati Uniti per un incidente simile ma ancor più disastroso, non per il camion ma per la strada. Pochi giorni fa, infatti, un furgone ha perso oltre 150.000 pomodori sull’Interstate 80!

A parlarne su Twitter è stata la California Highway Patrol che, in poco tempo, ha pubblicato diverse immagini e qualche video relativo all’accaduto mentre procedeva con l’intervento al fine di regolare il traffico. Come potete vedere in calce alla notizia, un camion in California si è scontrato con un veicolo e poi schiantato contro una mediana autostradale spargendo oltre 150.000 pomodori su diverse corsie della Interstate 80.

Secondo quanto riportato anche dai media outlet nazionali, molti altri automobilisti hanno poi perso il controllo del loro veicolo dopo avere schiacciato i pomodori “a piede libero”. Fortunatamente non ci sono stati gravi problemi per molti conducenti: l’autista del camion e altri due hanno riportato ferite lievi, mentre una quarta persona ha riportato la frattura di una gamba. Per l’ufficiale Jason Tyhurst, l’accaduto avrebbe comunque potuto causare almeno un decesso, quindi è andata davvero bene.

L’autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni per diverse ore e i pomodori sono stati ripuliti dalle corsie oltre sei ore dopo l’accaduto.

Nel frattempo, in Arkansas una città non potrà più scrivere multe per eccesso di velocità.