Per la prima volta un camion ha percorso 130 km senza conducente su strade pubbliche

In questi ultimi anni abbiamo fatto un gran parlare di guida autonoma, una tecnologia applicata per lo più alle auto passeggeri (Tesla è arrivata ala versione 10.7), c'è però chi sta testando il Livello 4 senza alcun conducente anche su mezzi pesanti.

Nello specifico l'azienda TuSimple, specializzata proprio in tecnologie di guida autonoma, ha annunciato di aver completato il suo primo viaggio con una motrice priva di conducente su strade pubbliche. Il mezzo è andato da un punto A a uno B senza alcun intervento umano, solo grazie al software di bordo e ai numerosi sensori installati. Il programma portato avanti dalla compagnia si chiama Driver Out ed è arrivato a questo risultato dopo un anno e mezzo di lavoro, sviluppando una tecnologia di guida autonoma di Livello 4 a bordo di un Semi-truck, una motrice per l'appunto.

Il tutto per dimostrare come il mezzo pesante fosse in grado di viaggiare senza conducente sulle strade pubbliche senza alcun problema, in tutta sicurezza. Per saperne di più sul funzionamento della tecnologia di TuSimple, l'azienda ha rilasciato su YouTube un lungo video dettagliato che racconta l'intero viaggio da più angolazioni.

Bisogna riconoscere che in autostrada, di notte, con zero traffico e gran parte della strada totalmente dritta l'impresa è stata sicuramente facilitata, nel video però si vede il mezzo operare anche in normali strade urbane e affrontare complicati incroci. Che sia questo il futuro del trasporto merci su gomma? Non avremo più bisogno di camionisti fra non molto? Nel frattempo Mercedes-Benz è arrivata a testare la guida autonoma di Livello 3.