Camion passa sotto un ponte troppo basso e si sbuccia come una patata

Nei pressi di Durham, in North Carolina, esisteva un ponte particolarmente basso il quale, coi suoi 11 piedi e 8 pollici, mieteva numerose vittime tra camion vari e trasportatori di ogni tipo. Di recente il ponte, chiamato Gregson Street Overpass, è stato portato a 12 piedi e 4 pollici per evitare grattacapi ai camionisti, ma evidentemente non è servito a molto.

Come potete vedere voi stessi tramite il video in alto, caricato su YouTube dall'utente yovo68, la modifica è servita di sicuro ad evitare grossi impatti, ma è chiaro che non tutti i camion possano uscire illesi dal transito. Infatti il conducente di un furgone con rimorchio era convinto di non avere problemi, ma si sbagliava di grosso.

Il veicolo entra nell'inquadratura al settimo secondo della clip e prosegue finendo per "sbucciare" il tetto contro la parte inferiore del ponte in un modo che non avevamo mai visto prima. A pochi istanti dal contatto notiamo un rapido ripensamento da parte del conducente, che fa stridere le ruote per un momento senza però riuscire ad evitare il peggio.

A ogni modo non si può dire che non sia stato avvisato poiché la evidente segnaletica in giallo, posizionata sia al lati del Gregson Street Overpass in forma di cartello stradale sia sotto di esso come un'estroversa striscia dello stesso colore, era davvero impossibile da trascurare. Inutile poi discutere della fretta eccessiva da parte del camionista, che pare abbia accelerato nei pressi dell'incrocio per evitare che il semaforo diventasse rosso durane il transito.



Con una rapida ricerca i ragazzi di Motor1.com hanno scoperto che il furgone appartiene ad una piccola compagnia chiamata Little Solution Logistics, la cui sede dista circa 135 chilometri da Durham e che dispone di un singolo veicolo per i trasporti. In questo momento non vorremmo essere nei panni del titolare, che ha sicuramente assistito alla distruzione del suo unico mezzo da parte del ponte basso più famoso d'America.



A proposito del popolare ponte di Durham vogliamo rimandarvi ad un episodio verificatosi poco più di due anni fa, e cioè quando il sottopassaggio era alto appena 11 piedi e 8 pollici: ecco un altro veicolo troppo alto mentre incontra il suo destino.