Questo camion militare 6x6 è ora un camper moderno: che interni spaziali!

Dopo avere visto la vecchia ambulanza trasformata in un camper economico perfetto per vivere “on the road”, torniamo negli Stati Uniti per ammirare questo veicolo militare ora utilizzabile come camper, ricco di spazio e dotato di tecnologie di ultima generazione.

Questo camion era originariamente un centro di comando militare mobile ed è diventato un camper grazie al duro lavoro del suo proprietario: lo Stewart & Stevenson M1087 FMTV in questione, infatti, è stato acquistato nel giugno 2018 ed è ora disponibile all’asta su Cars and Bids, dove ha già raggiunto quota 45.250 Dollari a cinque giorni dalla chiusura delle offerte.

Lo Stewart & Stevenson M1087 FMTV è dotato sotto il cofano di un motore diesel Caterpillar inline-6 ​​da 6,6 litri che produce 290 cavalli e 520 Nm di coppia, ma ciò che sorprende davvero si trova negli interni: lo spazio prima utilizzato come centro di comando è ora abitabile e dotato di bagno completo, cucina con elettrodomestici in acciaio inossidabile, TV Sony 4K da 55 pollici e camera da letto con materasso king-size.

A ciò si aggiunge un serbatoio d'acqua da 272 litri con scaldabagno e sistema di purificazione connessi. Inoltre, sul tetto si trova un’importante dotazione di pannelli solari per alimentare il sistema elettrico e gli amplificatori di segnale cellulare e Wi-Fi per garantire connessione continua.

Sempre a proposito di camper bizzarri, eccovi uno Chevrolet con teschio lanciafiamme sul paraurti.