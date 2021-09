Questo camion elettrico ha percorso 1.100 km con una singola carica: è record

Pochi giorni fa DPD Switzerland, Continental Tires e Futuricum Iast hanno annunciato l'ottenimento di uno strabiliante Guinness World Record per il tratto più lungo mai percorso da un autoarticolato elettrico con una singola carica della batteria: si tratta di un esemplare di Volvo modificato, e ha calcato 1.099 chilometri di strada senza ricarica.

Il veicolo ha ottenuto il record all'interno del tracciato Continental di Hannover, in Germania. Si tratta di una particolare pista con balaustra lunga 2,8 chilometri, e il team incaricato di gestire l'operazione ha fatto uso di due piloti che si sono alternati ogni 4 ore e mezza circa. Il processo è durato 23 ore ad una velocità media di 50 km/h.

"Abbiamo deciso di investire sulla mobilità elettrica fin dall'inizio. Il camion Futuricum ha viaggiato tra il deposito di Mohlin, non lontano da Basilea, fino al centro di distribuzione Buchs/Zurigo per quasi sei mesi." Così Mac Frank ha lasciato intuire l'impegno suo e del suo team nell'interessante progetto avviato da DPD Switzerland.

Riguardo le specifiche tecniche parliamo di un mezzo capace di erogare quasi 700 cavalli, alimentati da un pacco batteria da ben 680 kWh. In Europa non esistono camion tanto gargantueschi a livello numerico, ma per l'ottenimento del più alto grado di efficienza possibile anche il set di pneumatici Continental è risultato essere indispensabile.



Da un paio di anni a questa parte tanti produttori di veicoli hanno cominciato ad investire per agguantare un futuro dei trasporti a emissioni zero, ma ora come ora nessuna compagnia ha ancora tagliato l'obbiettivo della commercializzazione di un modello elettrico su larga scala. Nell'Unione Europea gli autoarticolati e gli autobus più grossi sono responsabili per il 19 percento delle emissioni veicolari complessive, per cui bisogna agire al più presto sia per ridurre l'impatto sul clima che per incrementare sensibilmente la qualità dell'aria che respiriamo.



Anche dall'altra parte dell'Oceano Atlantico c'è chi ha investito ingenti somme sui camion elettrici. Stiamo ovviamente parlando di Tesla, che con il suo imminente Semi promette specifiche tecniche eccellenti. Il continente asiatico ha invece intenzione di rispondere col Farizon AD21: ecco tutti i dettagli sul veicolo a batteria sostituibile.