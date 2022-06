Camion colpisce in pieno un pick-up Chevrolet in autostrada: auto in fiamme

Ogni auto in circolazione è dotata di innumerevoli parti meccaniche, e il malfunzionamento anche di un solo elemento può rendere impossibile la marcia. Se poi la nostra auto ci abbandona nel bel mezzo di un'autostrada, le cose si fanno anche molto pericolose - com'è successo a una mamma in Minnesota.

Non molto tempo fa abbiamo scritto l'articolo Cosa fare in caso di incidente o avaria in autostrada, nella speranza che nessuno di noi lo scopra mai sul campo... A una donna americana invece è capitato di rimanere nel bel mezzo di un'autostrada con la sua Chevy Silverado, che a causa di un incidente non ha più funzionato a dovere.



Fortunatamente la donna, anche madre di una ragazzina che era a bordo al momento del disastro, è riuscita a salvare se stessa e la piccola, prima che un autoarticolato centrasse in pieno la loro vettura rimasta nella seconda corsia dell'autostrada. Ma cos'è successo alla Chevy? La donna ha raccontato di aver colpito inavvertitamente un cervo, evento che ha fatto scoppiare gli airbag bloccando la visuale e il motore. Solitamente la polizia americana raccomanda di rimanere a bordo del mezzo per non correre il rischio di essere investiti da veicoli che procedono ad alta velocità. In questo caso la signora non ha, fortunatamente, dato retta alle regole base: fosse rimasta a bordo con la propria figlia, sarebbe sicuramente morta.



Subito dopo l'impatto l'auto ha anche preso fuoco, di lei dunque è rimasta solo un'inutile carcassa. Certo c'è da chiarire un aspetto: come ha fatto il conducente dell'autoarticolato a non vedere la vettura? Era forse distratto? La polizia non ha rilasciato informazioni ufficiali, a meno che non abbia avuto un problema medico si può immaginare come stesse guardando il cellulare oppure il navigatore del mezzo, poiché il camion non ha neppure tentato di frenare.