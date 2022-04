Camion bloccato in un fosso, a liberarlo ci pensa il Rivian R1T elettrico: che muscoli!

Dopo avere visto come si comporta il Rivian R1T sulla neve, assistiamo negli Stati Uniti a una vera e propria dimostrazione di forza da parte del pick-up elettrico rivale del Tesla Cybertruck: ecco a voi il Rivian R1T che salva un camion motrice da un fosso, e con la strada bagnata!

Il video, seppur di bassa qualità, è stato caricato sul subreddit r/Rivian dall’utente NotNearlyNormal e ci mostra chiaramente la potenza del Rivian R1T in un contesto alquanto peculiare: secondo quanto riportato, l’accaduto si sarebbe verificato nella città di Normal, nello stato dell’Illinois, in una giornata dove il meteo non sembra avere affatto aiutato il conducente del camion che, molto probabilmente proprio a causa della pioggia, è uscito di strada. A questo punto il proprietario del Rivian R1T si sarebbe fermato per aiutare il mezzo a tornare sulla strada…riuscendoci con una agilità che ha sorpreso non poche persone.

Qualche utente si è detto sospettoso delle circostanze, sostenendo che si tratti di uno stunt di marketing realizzato appositamente per far circolare video di questo tipo in rete; eppure, non tutti gli spettatori su Reddit sostengono questa tesi, parlando invece dell’effettiva potenza combinata di 835 cavalli e dei 1.231 Nm di coppia del Rivian R1T. Ad ogni modo, stunt o meno, questa breve clip farà certamente buona pubblicità all’azienda.

A proposito di veicoli elettrici, ecco a voi tutte le novità Tesla di inizio 2022.