Le camere di Tesla Model 3 registrano il tamponamento in autostrada: botta violentissima

Quanto successo al protagonista di questa vicenda, Robbie Herrara, dimostra quanto le odierne automobili siano sicure. Una decina di anni fa un incidente del genere poteva sortire conseguenze ben più gravi, ma fortunatamente la situazione è andata meglio del previsto. E le camere della Tesla Model 3 hanno registrato tutto.

Robbie stava guidando sulla Highway 4 di Concord, in California, quando i veicoli che lo precedevano nella sua corsia si sono completamente arrestati a causa del traffico. I riflessi di Robbie, o i sistemi ADAS della vettura (a proposito, guardate come si comporta la frenata d’emergenza della Tesla Model 3), hanno fatto il loro dovere, fermando l’auto in tempo prima dell’impatto.

Nel frattempo sopraggiungevano altre auto, e il guidatore, probabilmente distratto, di una Dodge Journey (l’equivalente della nostra Fiat Freemont) lanciata a gran velocità ha azionato i freni troppo in ritardo per riuscire ad evitare la Model 3 già ferma. Nonostante la presenza dell’ABS, la Dodge ha comunque bloccato le ruote anteriori per qualche frazione di secondo durante la svolta per evitare l’ostacolo, e quell’istante è costato caro, perché non è riuscito ad evitare le Model 3, colpendola in pieno con una violenza inaudita.

La “piccola” di Palo Alto è quindi carambolata contro la Hyundai Sonata che si trovava incolonnata di fronte, causando un danno notevole anche all’auto coreana. Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite gravi, anche se Robbie ha dovuto aspettare l’intervento dell’ambulanza. Nel frattempo ha avuto modo di mostrare le immagini dell’accaduto alla polizia locale, che successivamente sono state inviate anche all’assicurazione, che ha dichiarato la vettura irreparabile.

Sappiamo però che Robbie è pronto ad acquistare nuovamente una Tesla, dato che la sua, ormai ex, Model 3 gli ha salvato la vita: ricordiamo infatti che secondo l’IIHS, Volvo, Audi e Tesla sono le auto più sicure del 2022.