Camera di una Tesla Model 3 riprende l'atto vandalico più insensato della storia

Da quando Tesla ha rilasciato la Modalità Sentinella per tutte le sue vetture, le camere di bordo hanno catturato di tutto, da incidenti shock, a comportamenti stradali sconsiderati, fino a numerosi casi di fiancate rigate senza motivo. Ma quello che è accaduto oggi batte qualunque cosa di parecchie spanne.

La Tesla Model 3 di Jose Rivas, proprietario del canale YouTube sul quale ha caricato il video, era parcheggiata di fianco a un SUV Dodge all'interno di un supermercato di Richboro, in Pennsylvania, quando il conducente della grossa auto tradizionale si avvicina alla EV tenendo nelle mani due bicchieri di caffè e un cartone di latte. Ad un certo punto si ferma e si mette a rovistare nelle tasche per cercare le chiavi della macchina, appoggiando uno dei bicchieri sul tetto della sua auto.

Fin qui tutto bene, ma quello che accade dopo ha del clamoroso, ed è accaduto nonostante stesse attentamente scrutando la Model 3, e non notando che il display di bordo mostrasse lo stato di registrazione attivo delle telecamere.

Questi, dopo aver trovato le chiavi ed aperto il SUV, compie un'azione unica e allo stesso tempo senza alcun senso logico. Appena prima di entrare e andar via, bevanda in mano, si gira verso la EV in uno stato tra il passivo e l'aggressivo e le lancia un po' di caffè sulla portiera. Un attimo dopo mette in moto e va via, con tutta tranquillità.

Sfortunatamente la Dodge non disponeva di targa all'anteriore, dato che in alcune aree degli Stati Uniti non sono obbligatorie. Detto ciò non sarà affatto facile beccare l'uomo e quindi accusarlo direttamente di vandalismo contro la Model 3 parcheggiata. Quello che colpisce di più però, è la totale inutilità del gesto. In genere gli altri atti di vandalismo venivano compiuti da persone che disponevano di auto molto vecchie, o le quali avevano sicuramente visto giorni migliori. Non è il questo il caso però, perché l'uomo possiede un SUV abbastanza recente e in ottimo stato.

In ogni caso ci auguriamo che col tempo tutte le case automobilistiche impieghino una Modalità Sentinella proprietaria, per cercare di ovviare a gesti simili e far sentire un po' più sicuri tutti i possessori di auto.