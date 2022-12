Il cambio manuale per auto elettriche è realtà: Lexus lo sta sviluppando sulla UX 300e

In estate Lexus ha annunciato che l’erede della LFA sarebbe stata elettrica e dotata di cambio manuale, e tralasciando le considerazioni riguardanti l’utilità o meno dello stesso, è evidente che la casa giapponese abbia preso sul serio la cosa perché lo sviluppo è andato avanti e adesso il cambio manuale è stato mostrato a bordo del SUV UX 300e.

L’idea di un cambio manuale simulato a bordo di un’auto elettrica è nata durante una conversazione tra gli ingegneri Lexus, durante il quale analizzavano che cosa fosse l’elemento a loro più caro in fatto di auto endotermiche. Da questa chiacchierata è nata l’idea, che invece di essere scartata, è stata presa sul serio, tant’è che lo sviluppo procede da tre anni, e dopo annunci a riguardo, ora lo vediamo in azione in un breve filmato, a bordo di una UX 300e, e l’ingegnere capo della casa, Takashi Watanabe, ha dichiarato che potrebbe davvero arrivare su alcuni modelli elettrici futuri di Lexus.

All’interno dell’abitacolo troviamo dunque una leva del cambio, che emette anche un piacevole “click” tra un’innesto e l’altro, e i tre pedali - acceleratore, freno e frizione - proprio come una vettura standard. Infine c’è un contagiri analogico sul cruscotto con la lancetta che sale e scende secondo la guida: il costruttore ha settato la simulazione in maniera tale che il conducente deve premere la frizione per cambiare rapporto, altrimenti l’auto va in stallo.

A tutto questo, si può scegliere di aggiungere un accompagnamento sonoro che simula un motore termico, e più nello specifico è in grado di riprodurre diverse tipologie di motori, andando a variare non solo il sound ma anche il comportamento dello stesso, restituendo dunque un’esperienza davvero simile a ciò a cui siamo abituati, secondo il Watanabe.

Questo tipo di cambio potrebbe dunque diventare realtà e Lexus sarebbe il primo produttore a costruire in serie qualcosa del genere. Potrebbe arrivare su alcuni modelli, tra i quali l’erede della LFA, che tra le altre cose avrà anche il volante steer-by-wyre senza connessioni meccaniche già visto sulla Lexus RZ 450e.