Il cambio di gomme è scontato del 15% su eBay: offerte su pneumatici per auto e moto

Parallelamente al nuovo coupon eBay primaverile, il marketplace lancia oggi anche un'offerta parallela per il cambio gomme di primavera.

Come si può leggere direttamente nella pagina dedicata su eBay, è possibile godere di una riduzione del 15% per il cambio gomme, con sconti su pneumatici per auto modo e sui ricambi ruota.

Ciò che bisogna fare è acquistare le gomme direttamente attraverso il tool dedicato, e quindi scegliere la consegna e montaggio nel centro selezionato.

Di seguito i dettagli:

Codice: PNEU23

Valore Coupon: 15%

Sconto massimo per singolo utilizzo: 100€

Utilizzi: 2 per ogni utente

Sconto massimo per utente: 200€

Spesa minima per utilizzo: 20€

Inizio: 13 Marzo 2023 ore 9:00

Fine: 31 Marzo 2023 ore 23:59

All'interno della pagine è possibile anche portare a casa a prezzi ridotti cerchi per auto, cerchi per moto, ma anche ruotini di scorta e sensori di pressione.