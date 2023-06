Dal cambio finto al suono artificiale: perchè le elettriche devono imitare le termiche?

Dal sound al cambio, sono diversi i trucchi per rendere le elettriche simili alle termiche, ma siamo certi che tali escamotage funzionino? E soprattutto, è questo quello che vuole e cerca chi acquista un EV?

Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato il caso di Toyota che per la GR elettrica introdurrà un cambio artificiale simile a quello montato sulla versione termica, regalando quindi le stesse sensazioni di guida.

Una scelta che a molti sta facendo storcere un po' il naso. Se è vero che abituarsi all'idea di una vera e propria rivoluzione della mobilità non è semplice, è anche vero che l'auto elettrica è stata concepita per offrire qualcosa di diverso al guidatore, ed è giusto che sia così.

L'auto elettrica si contraddistingue per il suo rumore inesistente, e se fino a qualche anno fa tale caratteristica lasciava un po' perplessi, ora viene invece apprezzata da chi guida, alla luce proprio dello scarso inquinamento acustico prodotto dagli EV.

Ok, il rombo di un bel motore a benzina è inconfondibile, ma chi utilizza l'auto tutti i giorni per andare a lavorare macinando km, forse gradisce viaggiare in silenzio e non con il caos che parte da sotto il cofano.

Lo stesso vale per il cambio: perchè “obbligare” l'automobilista a tale artifizio, quando il bello di un'elettrica è l'immediatezza: accendi, schiacci il pedale e vai? Tra l'altro negli Stati Uniti il cambio automatico si trova ormai sul 99% dei veicoli in commercio, di conseguenza non si capisce il perchè della necessità di introdurre l'asta del cambio.

Chi vuole guidare cambiando le marce potrà semplicemente prendersi una vettura con motore endotermico e cambio manuale, tutti gli altri invece, dovranno “accontentarsi” del propulsore elettrico.

Siamo proprio sicuri quindi che l'acquirente medio di EV gradisca questi trucchi? Chi acquista un'elettrica la compra per le sue qualità e le sue caratteristiche distintive, e lo stesso vale per chi compra una benzina o un diesel.

Forse sarebbe meglio concentrare gli sforzi per rendere le elettriche maggiormente efficienti e con un costo più contenuto, piuttosto che nello sviluppare un cambio o un sound fake che invece sembrano dei fronzoli poco apprezzati dalla massa.