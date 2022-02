Il cambio di corsia potrebbe rendere Autopilot di Tesla illegale in Europa: la storia

Diciamolo chiaramente: Tesla non ha un buon rapporto con l'Europa. L'UE richiede sempre tanta burocrazia e necessita di tempo per elaborare le novità, l'esatto contrario del modus operandi di Elon Musk, che partorisce continuamente idee e le realizza. Ebbene una funzione di Autopilot potrebbe ora rendere illegale il sistema nel vecchio continente.

Intendiamoci, Elon Musk è talvolta così avanti che anche negli USA incappa sovente in problemi legali. La NHTSA ha spesso Tesla nel mirino delle sue indagini, di recente ci sono stati ben undici richiami in tre mesi, con la compagnia chiamata costantemente a correggere o rimuovere feature che agli occhi della legge sembrano un tantino troppo provocatorie - pensiamo alla modifica del Boombox Tesla.

In Europa siamo ancora molto indietro, tanto che diverse funzioni di Autopilot sono assenti o castrate sulle Tesla europee, a differenza di quelle americane. Basti pensare a Summon: negli USA si può comandare/richiamare la vettura dallo smartphone in un raggio di 60 metri, in UE appena 6. Ora l'autorità federale dei trasporti tedesca (KBA) ha aperto una nuova indagine ai danni di Tesla: nell'occhio del ciclone c'è questa volta la funzione che permette alle Tesla di cambiare corsia in autonomia.

In autostrada le Tesla sono capaci di cambiare corsia una volta che il conducente innesta la freccia e ha Autopilot inserito. L'istituzione deve ora decidere se rendere legale o meno Autopilot poiché dotato di questa funzione. Anche se localizzata in Germania, la decisione avrebbe effetti su tutta l'Unione Europea. La cosa strana è che altre compagnie offrono funzioni simili: diverse Porsche, Volvo e Mercedes-Benz permettono di cambiare corsia in autonomia, con l'innesto della freccia. Ancora una volta però a catturare l'attenzione è Tesla, che potrebbe essere penalizzata per l'ennesima volta.

Ovviamente qualora Autopilot dovesse essere dichiarato "illegale", Tesla potrebbe sempre rimuovere il cambio corsia e tornare nei confini della legalità, di questo passo però saremo condannati a rimanere indietro sul fronte tecnologico per parecchi anni - mentre negli USA Tesla pensa già al lancio della Guida Autonoma Completa.