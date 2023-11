Cambiare il parabrezza alla McLaren F1 costa più di una nuova Volkswagen Golf

Spesso le supercar e le hypercar ci sembrano irraggiungibili per via dei loro prezzi esorbitanti, non bisogna però dimenticare che anche mantenerle richiede costi non proprio accessibili. Sapete ad esempio quanto costa cambiare il parabrezza di una McLaren F1?

Lo hanno scoperto due appassionati americani che stavano partecipando al Velocity International presso il Sonoma Raceway, in California. Come testimoniato da un video pubblicato su Instagram da Colleen Sheehan, due McLaren F1 sono tornate dall’evento con il parabrezza rotto. Non che siano andati totalmente in frantumi ma entrambi hanno riportato una crepa nella parte bassa, quanto basta per richiedere una sostituzione completa (strano che due modelli identici abbiano avuto lo stesso problema in due momenti differenti, non credete?).

Passiamo dunque ai costi di riparazione: sembra che solo il parabrezza costi 25.000 dollari, ovvero quasi 23.000 euro, in più bisogna aggiungere 8.000 dollari di manodopera, poco più di 7.000 euro. In totale siamo a 31.000 dollari, circa 28.000 euro, ai quali potrebbero aggiungersi anche eventuali costi di spedizione. Anche se la cifra può sembrarvi gigantesca, è bene ricordare che una McLaren F1 in buone condizioni e ancora funzionante può valere oggi anche più di 20 milioni di dollari (così la McLaren F1 è diventata l’auto più veloce del mondo), diciamo dunque che alla fine non è andata neanche male. Un danno al motore avrebbe fatto sicuramente lievitare ancora più verso l’alto il prezzo finale.