Cambiare batteria Tesla per 11 mila euro o vendere l'auto per 14? Dilemma di un guidatore

Il proprietario di una Tesla Model 3 versione Dual Motor Long Range, si è trovato di fronte ad un bivio: cambiare batteria o vendere l'auto? Una domanda che all'apparenza potrebbe sembrare assurda ma che in realtà è decisamente lecita.

La vicenda ci giunge dagli Stati Uniti ed è riportata dai colleghi di Carscoops: ha come protagonista un automobilista che dopo 3 anni di utilizzo della Model 3 e 240mila km, si è trovato obbligatoriamente a dover sostituire la batteria, al costo però di 11mila euro, non proprio bruscolini, tenendo conto che l'auto vale circa 14mila euro.

Meglio sostituire il pezzo o vendere la Model 3 e comprarne una nuova? Non sapendo cosa scegliere l'utente di Reddit Which-Chemical-2691 ha chiesto aiuto sul social fornendo un po' di dettagli. L'auto era stata acquistata a settembre del 2020 e dopo averla usata in lungo e in largo ha ricevuto una spiacevole notizia dal computer di bordo: "Limite di carica e autonomia ridotta”.

Dopo di che è stato contattato dall'assistenza di Tesla che gli ha suggerito di sostituire il prima possibile la batteria a causa di “varie celle usurate e quasi esaurite”. Lo stato di salute della batteria è pari all'81% ma le celle usurate sono un problema, di conseguenza la sostituzione è l'unica opzione praticabile se si vuole utilizzare ancora la vettura.

Da segnalare che la Tesla è fuori garanzia, di conseguenza il costo è tutto a carico del proprietario. Il problema è che il guidatore non ha ancora finito di pagare la Model 3, gli restano ancora 21mila euro, di conseguenza il tutto sta risultando economicamente non conveniente.

Nel contempo un grossista di automobili gli ha fatto un'offerta da 14mila euro per acquistare la sua Tesla, senza però che lo stesso sia a conoscenza del problema, comportamento ovviamente non corretto.

Il pubblico di Reddit si è diviso a metà fra chi gli suggerisce di riparare l'auto e chi invece di venderla, lasciando il problema nelle mani di un altro. Lo stesso guidatore sembrerebbe intenzionato a cedere la Tesla Model 3, di recente presentata nel nuovo modello, acquistando una Prius ibrida usata, in vendita a circa 5.000 euro.

E voi cosa fareste? Ovviamente vendere un'auto con un problema, omettendolo, non è proprio una cosa simpatica. In ogni caso la situazione descritta dal guidatore della Tesla non è nella norma, visto che in genere le batterie sono realizzate per macinare lunghissime distanze, come confermato anche dal proprietario di una Model 3 che dopo 160mila km ha perso solo il 6% di autonomia, numeri davvero impressionanti.