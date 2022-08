Cambiare batteria alla Polestar 2 costa quasi come due auto: preventivo shock in Cina

Lo scorso aprile abbiamo analizzato tutte le novità della Polestar 2 2022, la berlina elettrica che sfida Tesla. C’è però una curiosità che è sfuggita a molti, emersa recentemente proprio nel mercato del Dragone: acquistare un singolo pacco batteria sostitutivo costa quasi come due Polestar 2!

Secondo CN EV Post e diverse fonti cinesi locali, un certo signor Huang ha danneggiato la sua Polestar 2 in un incidente e ha dovuto richiedere la sostituzione del pacco batteria in seguito alla sua ammaccatura, ergo per la scarsa sicurezza. La concessionaria locale, tuttavia, gli ha richiesto ben 540.000 yuan per l’installazione; basta sapere, a questo punto, che una Polestar 2 nuova di zecca in Cina costa 298.350 yuan. Convertiti a dollari al cambio attuale, abbiamo circa 43.000 dollari per la nuova vettura elettrica e circa 79.200 dollari per la sostituzione della batteria.

La stampa locale ha ripreso la notizia contattando Polestar, ricevendo la dichiarazione ufficiale per cui la tariffa effettiva è di 400.000 yuan, ovvero 57.900 dollari, e a ciò Huang dovrebbe aggiungere una quota ulteriore per la riparazione dell’auto stessa. In altre parole, converrebbe comunque acquistare una Polestar 2 nuova dalla stessa concessionaria.

Al contrario, altri produttori cinesi di veicoli elettrici come Xpeng e Li Auto offrono la sostituzione del pacco batteria a cifre che vanno dai 10.100 dollari ai 15.000 dollari circa a seconda della automobile, garantendo così una spesa nettamente inferiore. Anche nel caso di Tesla i costi sono nettamente inferiori sia negli Stati Uniti che in Europa. Chissà, quindi, se il signor Huang deciderà di cambiare marchio dopo questo brutto preventivo da parte di Polestar!

Nel mentre, Polestar ha confermato la produzione della O2 Roadster Concept.