Cambiano le date di produzione del Tesla Cybertruck Single e Tri Motor

Se avete seguito le nostre notizie relative al nuovo Tesla Cybertruck saprete certamente che la società di Elon Musk ha pensato a tre livelli di potenza e autonomia. Il produttore americano ha anche diffuso delle date indicative di rilascio, che nelle ultime ore sembrano cambiate.

Il Tesla Cybertruck, pick-up futuristico diventato in poche settimane un oggetto di culto, arriverà sul mercato (anche italiano) con motore singolo, Dual Motor e Tri Motor, per una potenza massima. Inizialmente la variante Top Gamma era data in uscita a fine 2022, in seguito ai primi ordini (che hanno superato quota 350.000), Tesla potrebbe aver cambiato tutti i piani.

Adesso, come si può vedere sul sito ufficiale, è la variante più economica con motore singolo a figurare disponibile a fine 2022, segno che le varianti Dual Motor e Tri Motor sono state spostate entrambe al 2021. Un interessante cambio di rotta, figlio per l’appunto dei primi ordini raccolti dalla compagnia. Sembra infatti che la variante più economica sia la meno richiesta dagli utenti, pari soltanto al 17% delle prenotazioni totali, cosa che ha evidentemente fatto cambiare i piani interni di produzione.

Chi avrebbe scommesso sul fatto che il modello meno costoso, entry level, sarebbe stato anche quello meno acquistato?