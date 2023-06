Cambia il mercato auto in Italia: il 50% non ha paura di acquistare brand minori e cinesi

Lo studio di Quintegia denominato “Automotive Customer Study 2023” ha analizzato i trend e le attitudini del cliente dell'automotive, e sono emersi dei dati in netto contrasto rispetto ai numeri di un passato recente.

La ricerca si è soffermata sui brand apprezzati dai consumatori e ne è emerso che quasi il 50 per cento, quindi uno su due dei potenziali clienti, guarda con maggiore interesse ai nuovi marchi del settore, cinesi compresi, un dato che sale all'89 per cento se si prende in considerazione solo la generazione Z.

Lo studio è stato realizzato su 5.478 acquirenti che hanno cambiato l'auto, acquistando una vettura nuova, e il 41% lo ha fatto negli ultimi due anni. Si tratta quindi di più di cinquemila “impavidi” che hanno deciso di cambiare il proprio mezzo nonostante in Italia un'auto nuova costi 26mila euro in media.

Di questi il 35% per cento si è detto disposto ad acquistare un'auto attraverso una piattaforma online, con il 15 per cento dei venditori che invece ha affermato di aver migliorato il proprio e-commerce con varie opzioni per rendere il processo d'acquisto senza dubbio più agevole.

Ed è proprio in questo spazio che si inseriscono i nuovi brand, soprattutto cinesi, come ad esempio Lynk & Co ma anche Aiways, che stanno registrando numeri importanti a discapito delle attese.

Che dire poi della DR Automobilies, auto nate dalla collaborazione fra Cina e Italia, che stanno registrando sempre più immatricolazioni e nel contempo inglobando altri marchi come Evo e Sportequipe proponendo auto che piacciono, che vanno a coprire quei vuoti lasciati da alcuni brand più importanti, e soprattutto, che hanno un costo contenuto.

Questi nuovi marchi, compresi i cinesi e gli asiatici, stanno quindi facendosi lentamente strada in un mercato che per decenni è stato dominato da storici brand come Fiat, Lancia e Alfa Romeo, ma anche aziende tedesche come Volkswagen, BMW, Mercedes e via discorrendo.

Evidentemente gli automobilisti e i potenziali acquirenti sono maggiormente aperti ai nuovi marchi rispetto ad anni fa, avendo superato un certo scetticismo soprattutto verso i produttori cinesi, che fino a poco tempo fa associare alle auto era quasi un'eresia. Obiettivo in massa, è cercare di fare meglio di Tesla, il numero uno dei top 5 brand elettrici nel mondo.