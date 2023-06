La Camaro Nascar che correrà alla 24 Ore di Le Mans appare incredibilmente grande

Per la 100esima edizione della 24 Ore di Le Mans, in programma il prossimo weekend sul Circuit de La Sarthe, scenderà in pista anche un'incredibile Camaro Nascar. La vettura americana sarà iscritta nella classe Garage 56 e sta facendo un gran parlare di se.

Oltre a dimostrarsi velocissima nel test per la 24 Ore di Le Mans, a sorprendere gli addetti ai lavori sono le dimensioni della stessa supercar "Made in Usa". La vettura da corsa è alta 120 centimetri circa, per 490 di lunghezza e 200 di larghezza.

Dimensioni non così esagerate ma paragonate alle hypercar di Le Mans, le cosiddette LMP1, appare davvero mastodontica. A stonare è infatti l'altezza della stessa Chevrolet Camaro, visto che le auto che competono per Le Mans nella prima categoria sono decisamente più “piatte” e schiacciate.

Sono quindi sviluppate più verso il basso che verso l'alto, per questioni aerodinamiche, rispetto invece alla vettura a stelle e strisce della Nascar. Ad accentuare la differenza di dimensioni anche le immagini che sono state pubblicate nelle scorse ore sul web durante i test pre-gara, in cui si vede la Chevrolet Camaro a fianco degli altri bolidi.

La vettura americana sarà guidata dall'ex campione del mondo di Formula 1 Jenson Button, la cui Radorfd Pikes Peak prenderà parte alla celebre gara in Colorado. Al suo fianco Jimmy Johnson e Mike Rockenfeller, quest'ultimo già vincitore a Le Mans.

La Chevrolet che scenderà in pista domenica per la gara di 24 ore sarà dotata di 670 cavalli e rispetto a quella che compete nel campionato americano avrà una serie di appendici aerodinamiche aggiuntive sia all'anteriore che al posteriore per migliorarne l'assetto e l'aderenza.

Stando ai test, la Camaro è risultata più lenta rispetto alla classe LMP2 ma ben più veloce rispetto alle Gran Turismo Endurance di conseguenza punterà a fare meglio di questa categoria. Ricordiamo comunque che la Camaro, in quanto iscritta come Garage 56, non prenderà alcun punto non partecipando “ufficialmente” alla competizione.