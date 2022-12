Calo improvviso prezzi carburante: nuovi tagli da parte dei distributori

Giusto nella giornata di ieri abbiamo parlato dell’aumento dei prezzi del carburante nella penisola, accompagnato da un calo del costo del gasolio per il riscaldamento. Per la gioia dei cittadini, però, alcuni distributori hanno deciso di tagliare i prezzi raccomandati mantenendo viva la fase discendente dei prezzi nel Vecchio Continente.

I dati pubblicati da Quotidiano Energia parlano chiaro: Tamoil e Q8 hanno deciso di continuare il trend – negativo per i prezzi, positivo per i consumatori – con una diminuzione del prezzo medio nazionale praticato. Ieri abbiamo riportato prezzi pari a 1,701 euro al litro per la benzina e 1,770 euro al litro per il gasolio; oggi, invece, la benzina scende al minimo di 1,685 euro/litro e 1,752 euro/litro per il diesel, in modalità Self. I prezzi restano compresi rispettivamente tra 1,666 e 1,702 euro/litro, e tra 1,732 e 1,769 euro/litro.

Osservando invece il servito notiamo che il prezzo medio della benzina passa da 1,850 a 1,835 euro al litro, mentre il diesel servito scende da 1,919 a 1,902 euro al litro. Infine, il Gpl si posiziona tra 0,777 a 0,791 euro/litro e il metano passa a una quota tra 2,314 e 2,496 euro al litro.

Si nota pertanto la diminuzione di circa tre centesimi di euro al litro su benzina e diesel, mossa certamente apprezzata dai cittadini italiani. Attenzione, tuttavia, alle quotazioni internazionali nelle prossime settimane, poiché le circostanze internazionali sono mutate verso un nuovo aumento dei prezzi in Europa e non solo. Le brutte sorprese, in altre parole, sono dietro l’angolo.

In attesa di vedere come si evolverà il mercato, ricordiamo che in questi giorni ha corso lo sciopero dei benzinai.