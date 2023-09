Calo ordini auto elettriche e stop incentivi: Volkswagen pensa al taglio di 300 dipendenti

Tornano le voci inerenti Volkswagen e le vendite delle auto elettriche non soddisfacenti. Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane è il Sole 24 Ore a parlarne, fonte ritenuta alquanto autorevole, che narra di possibili licenziamenti all'orizzonte in casa VW.

Il problema deriverebbe dagli scarsi ordini delle vetture green a causa della concorrenza in aumento, a cominciare da Tesla, che di recente ha presentato la nuova Model 3, e anche per via dell'eliminazione graduale degli incentivi per gli EV in Germania.

Dal primo settembre il bonus sta venendo meno e secondo un esperto di automotive tedesco, considerato il papà dell'auto, a causa di questa iniziativa del governo Scholz, il boom delle auto elettriche potrebbe essere già finito.

Nel dettaglio i vertici aziendali starebbero pensando di licenziare quasi 300 dipendenti nello stabilimento di Zwickau, in vista della scadenza dei contratti, così come riferito da alcune fonti interne alle varie agenzie internazionali. Inoltre vi è incertezza circa il destino di altri 2.000 dipendenti con contratto a tempo determinato, che non si sa se verrà rinnovato o meno.

Zwickau, non troppo distante dal confine con la Repubblica Ceca, non è uno stabilimento “a caso”, ma la principale struttura di Volkswagen dove vengono realizzate le auto elettriche su piattaforma MEB, leggasi le ID.3, ID.4, ID.5. Insieme a loro anche Cupra Born, Audi Q4 e-tron, Audi Q4 e-tron Sportback, per circa 1.400 vetture ogni giorno.

Volkswagen mira a produrre 330mila veicoli in 12 anni in quello stabilimento, ma con l'eliminazione dell'ecobonus gli ordini sarebbero crollati, di conseguenza bisognerà rivedere un po' i piani produttivi.

Nonostante tutto i numeri dell'azienda di Wolfsburg sono decisamente positivi, tenendo conto che nei primi sei mesi del 2023 VW ha consegnato 100mila auto elettriche in più rispetto al 2022, ed inoltre, in Europa l'azienda è la leader nel segmento BEV, con immatricolazioni in aumento del 68%.