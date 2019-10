Dalla californiana Hadin una moto cruiser totalmente elettrica: sarà a EICMA 2019

Gli Stati Uniti hanno una grande tradizione di motociclette cruiser, comode, enormi, adatte a lunghissimi viaggio. Una legacy destinata a continuare anche con le moto elettriche, grazie all'impegno di una nuova società chiamata Hadin.

Chi sarà alla prossima edizione di EICMA 2019 potrà ammirare la nuova moto cruiser di Hadin per l'appunto, che per molti versi ricorda la LiveWire elettrica di Harley-Davidson. Certo non parliamo di un mostro di velocità, può infatti raggiungere massimo i 130 km/h, e anche la sua autonomia (ancora da confermare) sembra si attesti sui 160 km per ogni singola ricarica. L'azienda però afferma di aver costruito la moto per il piacere di guida, aumentato inoltre dalla silenziosità del motore elettrico da 45 kW e 60 CV.

Parliamo poi di un mezzo pieno di tecnologia, dall'accensione Keyless all'integrazione con lo smartphone, con telecamere sia all'anteriore che al posteriore in HD. Secondo Hadin il debutto della moto sul mercato avverrà circa una settimana dopo la presentazione ufficiale a EICMA 2019, dunque attorno alla metà di novembre. Comprereste mai una moto simile, dalla grossa stazza, corredata di motore elettrico, batteria e funzionalità smart? Meglio aspettare una nuova generazione con più autonomia? Vedremo cos'altro riuscirà a proporci EICMA 2019, ormai in dirittura di arrivo.