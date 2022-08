Dopo la California anche Washington dice stop ai nuovi motori a benzina dal 2035

Lo scorso 25 agosto abbiamo lanciato una notizia bomba: la California era pronta a vietare nuove auto a benzina dal 2035. Abbiamo detto anche che probabilmente la decisione avrebbe ispirato anche altri Stati ed ecco che si aggiunge Washington.

Lo Stato di Washington è pronto a vietare la vendita di nuove auto a benzina e diesel a partire dal 2035, esattamente come preannunciato dalla California e dall’Unione Europa, che nel vecchio continente punta a fare lo stesso (UE conferma stop a nuovi motori termici). Il governatore dello Stato USA, Jay Inslee, vuole che tutte le nuove auto vendute a partire dal 2035 siano elettriche, alimentate a batteria oppure a idrogeno.



A Washington però le cose saranno meno radicali rispetto al resto del mondo: il 20% delle vetture potrà essere ibrido, purché queste abbiano un motore elettrico installato. È il primo degli Stati USA che si unisce alla battaglia californiana, del resto avevamo già stilato una lista di Stati potenzialmente pronti a fare il grande salto - e a sfidare smaccatamente le roccaforti più conservatrici.

Se in Europa si era da tempo preparati a una rivoluzione simile, negli USA era tutt’altro che scontata la scelta del 2035 come data di “switch”. Ovviamente dopo questa data le vetture tradizionali potranno continuare a circolare, chi però vorrà una nuova vettura dovrà sceglierla elettrica - e negli USA c’è già pieno di colonnine pubbliche e la maggior parte delle case è dotata di cortili privati, non sarà difficile installare wallbox di ricarica. Vedremo quanti altri Stati si uniranno al coro; un coro che indiscutibilmente andrà a cambiare i connotati all’industria.