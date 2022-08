La California pronta a vietare i nuovi motori a benzina dal 2035: rivoluzione in arrivo

L'Unione Europea è in prima linea sul fronte della transizione elettrica, entro il 2035 infatti i Paesi membri dovranno smettere di vendere nuovi motori termici (l'UE dice stop ai motori a benzina dal 2035) e affidarsi solo a quelli elettrici (a batteria o a idrogeno). Ora però si muove qualcosa anche negli Stati Uniti.

Sarà molto probabilmente la California (che sorpresa!) il primo Stato d'America a bannare le nuove auto con motore termico. In linea con le direttive europee, anche lo Stato della costa occidentale degli USA non venderà più auto, camion e SUV a motore endotermico a partire dal 2035. La conferma del provvedimento è attesa proprio per oggi 25 agosto da parte del California Air Resources Board (CARB), che dovrà approvare in via definitiva la proposta Advanced Clean Cars II.

I politici californiani però vogliono andare anche oltre le direttive europee e iniziare a pianificare una lenta estromissione dei veicoli termici esistenti, dunque non solo bannare i nuovi motori. Entro il 2026 le vendite di veicoli green devono raggiungere il 35%, mentre entro il 2030 il tasso dovrà salire al 68%.

Secondo Liane Randolph della California Air Resources Board la proposta "andrà a ridurre più del 50% dell'inquinamento derivato da auto e autocarri leggeri entro il 2040", proiettando lo Stato verso un futuro senza più emissioni provenienti da veicoli passeggeri. La notizia è ovviamente clamorosa, la California è il più grande mercato automotive degli Stati Uniti, inoltre altri Stati potrebbero seguire a ruota: pensiamo a Colorado, Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Washington e Washington D.C., ovvero un terzo dell'intero mercato automotive USA - per uno scossone che potrebbe avere ripercussioni anche negli Stati più conservatori.