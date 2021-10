La California mette al bando i motori a benzina portatili: inquinano più delle auto

Mentre in Europa si cerca di arrivare preparati al grande switch del 2035, quando non si potranno più vendere auto a benzina e gasolio, ibride comprese, in California si agisce anche su dispositivi più piccoli rispetto alle vetture: verranno bannati i piccoli motori a benzina portatili.

In loco vengono chiamati SORE, Small off-road engines, motori a benzina utilizzati per attrezzi da prato come soffiatori di foglie e tagliaerba. Ora una nuova legge firmata dal governatore dello Stato (probabilmente il più green degli interi Stati Uniti) Gavin Newsom li metterà al bando. La nuova proposta AB 1346 sarà effettiva dal 2024, privati cittadini e aziende avranno così il tempo di adeguarsi, rimpiazzando i loro attuali dispositivi con attrezzi a batteria.

Inoltre non verranno coinvolti solo gli strumenti da prato, bisognerà sostituire anche generatori di corrente elettrica, apparecchiature di emergenza e quant’altro, tutto ciò che utilizza motori a benzina portatili. Un “asterisco” della legge permette però di estendere la data del 2024 in caso di necessità.

Se pensate che il provvedimento californiano sia un tantino esagerato, si è scoperto che questi strumenti a benzina generano una quantità di CO2 alquanto elevata, inquinando l’aria senza freni. A differenza delle automobili, soggette a regolamentazioni e controlli di ogni genere, questi piccoli motori si sono sviluppati in un ambiente sregolato, che ha permesso loro di emettere grandi quantità di particolato nell’aria impunemente.

Secondo lo Stato della California, un soffiatore a benzina in funzione per un’ora inquina quanto una nuova vettura che viaggia per 1.770 km, immettendo nell’aria NOx+ROG. Chiaramente le automobili messe insieme inquinano più dei SORE, questi aggeggi però hanno effetti diretti sulla salute delle persone perché inquinano soprattutto attorno alle abitazioni e agli uffici, motivo per cui saranno bannati. Siete d’accordo con i governanti californiani?