Dalla California il primo camper per auto elettrica che massimizza l'autonomia

Anche le auto elettriche, così come le termiche, hanno la possibilità di trainare i camper, l’operazione però divora parecchia autonomia, cosa non proprio ideale per i lunghi viaggi. Per questo motivo un’azienda californiana ha creato un camper appositamente per le BEV.

Polydrop, questo il nome della società di Glendale, costruisce camper sin dal 2017, questo nuovo modello è però il primo realizzato esclusivamente per le EV. Ma cosa c’è di differente rispetto a un camper normale? Questo P17A si fa notare sicuramente per via del suo design futuristico, scelto per uno scopo preciso: massimizzare l’aerodinamicità e dunque gravare il meno possibile sull’autonomia dell’auto.

Il modello integra inoltre una batteria da 2,4 kWh, con possibilità di fare un upgrade da 4,8 kWh e 12 kWh. Come optional Polydrop offre anche dei pannelli solari da 260 o 520 W. Al di là delle batterie, il P17A è un camper a tutti gli effetti con 2 porte di ricarica USB, prese da 110 V e da 12 V, luci LED interne, speaker bluetooth opzionali. Con il Kitchenette Module anche il frigo e il fornello vengono alimentati dalla batteria generale. Con quella da 12 kWh la compagnia dichiara ben 6 giorni di campeggio “no problem”.

Certo i prezzi non sono alla portata di tutti: la versione con batteria da 2,4 kWh e pannelli solari da 260 W costa 24.990 dollari, poco più di 20.000 euro. La batteria da 4,8 kWh invece vi costa 2.000 dollari in più, per la 12 kWh invece ci vogliono ben 8.000 dollari. I pannelli solari da 520 W richiedono 600 dollari extra. Gli speaker bluetooth costano 500 dollari e il modulo cucina 1.850 dollari, potete dunque creare il vostro EV-camper a piacimento.