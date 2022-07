Il calendario del traffico 2022: i giorni da bollino giallo, rosso e nero

Lo scorso 21 luglio vi abbiamo mostrato il calendario del traffico intenso previsto per l'estate 2022, con tanto di giornate da bollino rosso e nero. Oggi Autostrade per l'Italia ha pubblicato un documento un po' più dettagliato con bollini per le partenze e per il rientro.

Bollini gialli e rossi si possono trovare sin da oggi 29 luglio 2022, almeno per gli spostamenti verso le mete turistiche. Doppio bollino rosso per la giornata del 30 luglio 2022, mentre la situazione andrà a migliorare leggermente domenica 31 luglio - stesso giorno in cui il pomeriggio potrebbe esserci un picco di traffico nel ritorno verso le grandi città.

La prima settimana di agosto sarà condizionata essenzialmente da bollini gialli sparsi, con il weekend del 5 e 6 agosto che sarà senza alcun dubbio il peggiore dal punto di vista del traffico verso le mete turistiche - con bollino giallo persino nella notte di venerdì e un bollino nero per la mattina del 6 agosto.

Superato questo scoglio gli spostamenti verso le mete turistiche dovrebbero essere più semplici e meno trafficati, mentre per il ritorno in città bisognerà fare attenzione al weekend del 27-28 agosto. Nella tabella in basso trovate anche giorni e orari in cui si fermano i camion per agevolare il deflusso del traffico automobilistico. Nel frattempo vi ricordiamo quali sono le quattro cause principali di incidenti mortali in autostrada, fate attenzione quando vi mettete alla guida. Ecco invece cosa fare in caso di incidente in autostrada, una mini guida che speriamo non debba servire a nessuno...